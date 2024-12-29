Что будет с курсом евро: прогноз на начало 2025 года

В январе 2025 года украинцы не должны ожидать резких колебаний курса евро. Прогнозируется, что спрос на валюту постепенно будет снижаться, что позволит удерживать стабильный курс. Поэтому максимальной отметки евро может достичь на наличном рынке – до 47 гривен.

Что будет с курсом евро в январе

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, спрос на валюту в 2025 году постепенно будет снижаться. Поэтому резких изменений по курсам ожидать не стоит.

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Обратите внимание! На следующей неделе, с 30 декабря по 5 января, на межбанке курс евро ожидается на уровне 43,50 – 45 гривен, а на наличном рынке – 45 – 47,50 гривны.

Как объясняет Лесовой, сенсаций на рынке с нового года не стоит ожидать в силу ряда обстоятельств:

Поднятие учетной ставки до 13,5% стало весомым механизмом по сдерживанию инфляции. Поэтому на рынке уже работает другой рычаг сдерживания спроса, кроме осуществляемых валютных интервенций.

Режим управляемой гибкости в дальнейшем будет защищать рынок от любых непредсказуемости, например, от стремительных курсовых взлетов.

Объем международной финансовой помощи и объемы валютных резервов создают стратегический базис надежности для гривны не только на январь, но и на весь год.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что в декабре выделит дополнительные 4,20 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, а в 2025 году Украина получит более 30 миллиардов евро от Евросоюза.

В то же время несмотря на внешнее напряжение, связанное, как с войной, так и со многими неизвестными экономическими факторами, ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.

Таким образом, курсовые показатели на межбанке будут меняться в соответствии с системой, образованной в результате действия режима управляемой гибкости. Соответственно на наличном рынке ситуация будет зеркальной.