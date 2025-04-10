НБУ повысил официальный курс злотого: что происходит на валютном рынке

Официальный курс злотого в Украине стал выше. Однако весомых изменений на валютном рынке в целом не произошло.

Какой сейчас официальный курс злотого официальный курс злотого

10 апреля официальный курс злотого – 10,60 гривны (+4 копейки, по сравнению с 9 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Трамп без предупреждения изменил тарифную политику и не сообщил советникам

Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Данные "Минфина", показывают, что сегодня курс злотого в банках изменился так:

средний банковский курс покупки составляет – 10,38 гривны за злотый (без изменений);

продажи – 11,03 (+1 копейка).

В обменниках, в свою очередь, ситуация такова:

покупка – 10,65 гривны за злотый (+7 копеек);

продажа – 10,85 (+10 копеек).

Какую сумму нужно потратить, чтобы купить сегодня 100 злотых

чтобы купить 100 злотых в банке сегодня нужно иметь примерно – 1 103 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике сегодня достаточно будет иметь – 1 085 гривен.

Сколько сегодня можно получить за 100 злотых

при обмене 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 038 гривен;

за 100 злотых в обменнике сегодня можно выручить примерно – 1 065 гривен.

Заметьте! Курс зависит от места обмена.