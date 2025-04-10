10 апреля, 14:03
НБУ повысил официальный курс злотого: что происходит на валютном рынке
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине 10 апреля составляет 10,60 гривны за злотый.
- Курс злотого в банках: покупка – 10,38 гривны, продажа – 11,03 гривны. В обменниках: покупка – 10,65 гривны, продажа – 10,85 гривны.
Официальный курс злотого в Украине стал выше. Однако весомых изменений на валютном рынке в целом не произошло.
Какой сейчас официальный курс злотого официальный курс злотого
10 апреля официальный курс злотого – 10,60 гривны (+4 копейки, по сравнению с 9 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
Данные "Минфина", показывают, что сегодня курс злотого в банках изменился так:
- средний банковский курс покупки составляет – 10,38 гривны за злотый (без изменений);
- продажи – 11,03 (+1 копейка).
В обменниках, в свою очередь, ситуация такова:
- покупка – 10,65 гривны за злотый (+7 копеек);
- продажа – 10,85 (+10 копеек).
Какую сумму нужно потратить, чтобы купить сегодня 100 злотых
- чтобы купить 100 злотых в банке сегодня нужно иметь примерно – 1 103 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике сегодня достаточно будет иметь – 1 085 гривен.
Сколько сегодня можно получить за 100 злотых
- при обмене 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 038 гривен;
- за 100 злотых в обменнике сегодня можно выручить примерно – 1 065 гривен.
Заметьте! Курс зависит от места обмена.