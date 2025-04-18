18 апреля, 10:30
И снова "вперед": как дорожает злотый накануне праздников
Основні тези
- Официальный курс злотого по состоянию на 18 апреля – 10,99 гривны, что на 9 копеек больше, чем 17 апреля.
- В банках злотый покупают по 10,60 гривны и продают по 11,20 гривны, а в обменниках покупают по 10,77 гривны и продают по 10,90 гривны.
Курс злотого с начала этой недели начал демонстрировать рост. Сегодня изменения заметны в различных секторах рынка.
Какой официальный курс злотого сейчас
По состоянию на 18 апреля, официальный курс злотого составляет – 10,99 гривны (+9 копеек, по сравнению с 17 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в банках и обменниках сегодня
В банках средний курс злотого по данным "Минфина", такой:
- покупка – 10,60 гривны за злотый (+15 копеек);
- продажа – 11,20 гривны за злотый (+7 копеек).
В обменниках средний курс изменился следующим образом:
- покупка – 10,77 гривны за злотый (+2 копейки);
- продажа – 10,90 гривны за злотый (+5 копеек).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- чтобы приобрести 100 злотых в банке сегодня, нужно иметь примерно – 1 120 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике уже необходимо иметь ориентировочно – 1 090 гривен.
Сколько можно получить при обмене 100 злотых сегодня
- при сдаче 100 злотых сегодня в банке, можно выручить примерно – 1 060 гривен;
- а вот если сдавать 100 злотых в обменнике, можно получить в среднем – 1 077 гривен.
Обратите внимание! Курс может меняться, в зависимости от места обмена.