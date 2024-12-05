Цены на некоторые продукты за время войны выросли почти вдвое

Во время полномасштабной войны в Украине стоимость некоторых продуктов питания существенно выросла. Кое-где цены выросли почти вдвое – на 44%.

Как война повлияла война на цены

Инфляция набирала обороты на протяжении последних трех лет, а в этом году подскочила на 10%, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Радио Свобода".

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Ключевыми причинами роста цен стали неурожай и разрушение энергетической инфраструктуры.

Важно! Сейчас бизнесу приходится использовать генераторы из-за перебоев с электроснабжением, а стоимость электроэнергии из генераторов в десятки раз выше обычных тарифов. Это приводит к закладке дополнительных расходов в цены товаров.

Экономист Олег Пендзин акцентирует на неурожайности этого года, что стало главной причиной подорожания.

Олег Пендзин Член экономического дискуссионного клуба Мы собрали на 30% меньше картофеля. Соответственно, что картофель пошел вверх. 70% стоимости яйца – это комбикорм, кукуруза. Мы собрали минус 10 миллионов тонн зерновых. Надо понимать, что это не могло не сказаться на стоимости.

На что цены выросли больше всего

Из-за российских обстрелов и оккупации части территорий украинские фермеры потеряли значительные площади для обработки. Хотя это больше влияет на экспорт, внутренний рынок, по словам экспертов, пока удается наполнять в полном объеме.

Как изменились цены за время войны

Радио Свобода получило от Государственной службы статистики данные о подорожании за последние три года. Общий индекс потребительских цен вырос на 144,2%, что свидетельствует о повышении цен на 44,2%.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 50,8%.

подорожали на 50,8%. Транспортные услуги выросли в цене на 57,1%.

выросли в цене на 57,1%. Связь подорожала на 20,8%.

подорожала на 20,8%. Образование стало дороже на 38,4%

Заметьте! За последние три года больше всего из продуктов подорожали фрукты – на 109,8%. Меньше всего выросли цены на пищевые масла (кроме оливкового) – только на 6,7%.