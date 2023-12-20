План передачи российских активов Украине: ЕС предлагает своеобразный "аванс" перед репарациями

После начала полномасштабного вторжения страны Запада успели заморозить около 260 млрд евро российских активов. Теперь их предлагают выплатить Украине траншами как "аванс" перед репарациями.

Аванс перед репарациями

Вашингтон публично не поддержал идею конфискации замороженных активов России, однако в частном порядке согласился с этим предложением. Например, в одном из дискуссионных документов G7, который подали официальные лица из США, конфискация активов описана как "контрмера", которая в соответствии с международным правом заставит Россию прекратить агрессию.

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Также в документе указано, что это будет вполне законно, если "пострадавшие" государства от этой войны пойдут на такой шаг. Речь идет о странах, которые предоставляли финансирование экономике и войску Украины.

Представители США допускают, что замороженные активы можно передать Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Это будет считаться "авансом" перед репарациями от России, которые должны заплатить.

Где больше всего замороженных активов

В 2022 году около 260 миллиардов евро активов российского центробанка заблокировали G7, ЕС и Австралия. Из этой суммы около 210 миллиардов евро активов хранится в ЕС в форме наличных денег и государственных облигаций.

Для сравнения в США суммарно заморозили всего 5 миллиардов долларов российских активов.

Около 191 миллиарда евро хранится сейчас в центральном депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Бельгии Euroclear. Далее по величине заблокированных активов следует Франция и Германия с объемами 19 миллиардов и 210 миллионов евро соответственно.