Даже без поддержки партнеров: ЕС решительно настроен на блокаду российских танкеров

Евросоюз готов полностью запретить предоставление морских услуг для перевозки российской нефти, даже без поддержки "Большой семерки". Однако Брюсселю еще предстоит преодолеть внутреннее сопротивление.

Что в ЕС говорят о блокаде танкеров?

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам экономики ЕС Валдис Домбровскис, передает Euractiv.

По его словам, поддержка G7, которая объединяет ведущие экономики мира, такие как США, Япония, Канада, Великобритания, конечно желательная, но "не абсолютная предпосылка" для блокады российских танкеров.

Чем более высокого уровня координации мы достигнем, в частности на уровне G7, тем лучше. Но мы не будем избегать шагов на уровне ЕС, если более широкого согласия не удастся достичь,

– подчеркнул Домбровскис.

Некоторых из дипломатов в Европе это заявление еврокомиссара откровенно удивило. Ведь совсем недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что запрет на морские услуги введут только после согласования с G7.

Впрочем, Швеция, которая была одной из инициаторов этого запрета, считает заявление Домбровскиса вполне дельным.

Всегда хорошо, когда нас как можно больше. Однако лучше, чтобы кто-то делал правильные вещи, чем никто,

– отметила министр финансов Элизабет Свантессон.

Важно! Запрет предоставлять морские услуги нефтяным танкерам Москвы должен помешать агрессорке экспортировать сырую нефть и сократить ее нефтяные доходы, идущие на финансирование войны в Украине. ЕС рассматривает эту меру в рамках 20-го пакета санкций против России.

Кто против этого запрета?

Сейчас ЕС больше волнует даже не поддержка этой инициативы странами "Большой семерки", а внутреннее сопротивление внутри блока.

Брюссель столкнулся с жестким сопротивлением со стороны Греции и Мальты. Обе страны экономически зависимы от развития мирового судоходства. Поэтому они выступили против таких нефтяных санкций для России, пишет Bloomberg.

По данным издания, обе страны опасаются негативных последствий такого шага, в частности, боятся резкого скачка цен на энергоносители.

Кроме того, Мальта и Греция требуют дополнительных разъяснений относительно будущих санкций против Москвы

об ограничениях для портов третьих стран, которые используются для перевалки российской нефти;

по усилению контроля за продажей судов, которые затем пополняют флот России.

Заметьте! Сейчас обе страны требуют, чтобы запрет на услуги заработал только после того, как к нему присоединятся страны G7, особенно США.

Что известно о новых антироссийских санкциях?