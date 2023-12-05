Могут ли должники по алиментам получать субсидию

Субсидия назначается гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные платежи. Однако, есть обстоятельства, при которых ее могут отменить.

Как долги влияют на субсидию

Право на субсидию определяется не только финансовым обеспечением семьи, но и наличием долгов, в том числе за ЖКУ. Все зависит от того, какую сумму должен гражданин регулятору.

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Чтобы домохозяйство имело субсидию, долг за коммуналку не должен превышать 680 гривен и существовать менее 90 дней. С задолженностями в других областях ситуация более сложная. В частности, это касается алиментных выплат.

В соответствии с действующим законодательством, если среди членов домохозяйства есть должник по алиментам, субсидия не предоставляется. Важным условием является то, что эта задолженность должна быть более 3 месяцев. Есть и исключения при которых семья должника по алиментам может получить субсидию:

должник гасит долг по частям, согласно назначению суда;

лицо, задолжавшее алименты имеет официальный статус пропавшего без вести;

должник является нарко или алкозависимым и на это есть документальное подтверждение;

гражданин, имеющий долг, находится под следствием и при этом под стражей или на домашнем аресте.

При наличии долгов по ЖКУ вы можете получать субсидию не на всю коммуналку, а отдельно взятые платежи, где нет задолженности.