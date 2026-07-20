Украинцев "штрафуют" за долги: что нужно сделать, чтобы не потерять деньги

В Украине существует серьезная проблема с задолженностью по коммунальным услугам. В частности, речь идет о задолженностях по электроэнергии, которые создают реальную угрозу для энергобезопасности страны.

Каковы последствия для людей, имеющих задолженность за электроэнергию

Оплатить потребленную электроэнергию украинцам следует не позднее 20 числа следующего месяца, о чем напомнили в ООО "Черкассыэнергосбыт".

Если человек пропустит крайний срок, то неоплаченная сумма автоматически приобретает статус просроченной задолженности. Долг за коммунальные услуги также влечет за собой юридические последствия. Должников ожидает начисление инфляционных потерь и 3% годовых за весь период просрочки.

Например, если ваш долг с начала года составляет 1000 гривен, сумма неотменяемых штрафов составит около 150 гривен, и со временем она будет только расти,

– пояснили украинцам.

Более того, уже с 1 июля ко всем должникам было применено автоматическое начисление за весь период просрочки.

Следует также учесть два важных нюанса:

эта процедура не является одноразовой; подобные меры будут применяться ко всем должникам и в дальнейшем.

Если же квитанции игнорировать совсем, то жилье могут просто отключить от электричества. Но вернуть свет в дом будет не просто: помимо погашения долга придется заплатить несколько тысяч гривен за услуги отключения и подключения.

Если дело "дойдет" до суда, то к основной сумме долга и штрафным санкциям добавятся судебные издержки.

Украинцам следует отслеживать ситуацию с оплатой коммунальных тарифов через специальные боты и приложения. Если же у человека пока нет возможности рассчитаться за потребленную электроэнергию, то следует обратиться в Центр обслуживания потребителей.

Что еще стоит знать о тарифах на электроэнергию

Напомним, что тариф на электроэнергию для населения остается в силе. В настоящее время потребители должны платить 4,32 гривны за 1 киловатт-час. Цена останется актуальной как минимум до 31 октября 2026 года.