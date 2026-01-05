"Хорошая новость для Венгрии": Орбан помечтал о дешевой энергии после событий в Венесуэле

Решению США захватить венесуэльского лидера Николаса Мадуро радуются в Венгрии. В Будапеште считают, что это может положительно повлиять на мировые энергетические рынки и снизить цены на энергоносители.

Почему Орбан радуется захвату Мадуро?

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время ежегодной пресс-конференции для международных СМИ, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По его словам, вместе США и Венесуэла якобы смогут взять под контроль чуть ли не половину глобальных запасов нефти.

Из того, что я считаю важным для Венгрии, это то, что вместе с Венесуэлой Соединенные Штаты, по моим оценкам, смогут контролировать 40 – 50% мировых запасов нефти,

– отметил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что вместе две страны будут иметь силу, которая будет способна влиять на цены на энергоносители в мире.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Я вижу серьезные шансы, что в результате установления контроля над Венесуэлой для Венгрии сформируется более благоприятная глобальная энергетическая ситуация, и это хорошая новость.

Стоит знать! Орбан является давним союзником президент США Дональда Трампа. Американский лидер даже освободил Венгрию из-под действия санкций, введенных против нефтяной отрасли России, чтобы Будапешт мог и в дальнейшем покупать российские энергоносители.

Что известно об операции США в Венесуэле?

В выходные американские силы специального назначения высадились в Каракасе на вертолетах, задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой и доставили его в Нью-Йорк. Там ему должны предъявить обвинения в наркоторговле.

Позже Трамп раскрыл подробности спецоперации в Венесуэле и заявил, что она была тщательно спланированной и никто из американских военных якобы не пострадал, пишет Clash Report.

Мы не потеряли ни одного самолета, все вернулось. Один вертолет был довольно сильно поврежден, но мы его вернули,

– заверил глава белого дома.

При этом Трамп даже не скрывает, что после захвата Мадуро хочет получить доступ к нефтяным богатствам Венесуэлы.

Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам их страны, которые позволят нам отстроить их страну,

– подчеркнул американский президент.

Заметьте! Операция по захвату Мадуро была крупнейшим вмешательством США в страны Латинской Америки со времени вторжения в Панаму в 1989 году.

