Перерасчет пенсии только по заявлению: кому понадобится специальная справка

Части пенсионеров придется самостоятельно позаботиться о перерасчете выплат. Для получения повышенной пенсии им необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить необходимые документы.

Кому понадобится специальная справка для перерасчета пенсии?

Перерасчет пенсий для бывших сотрудников силовых структур в Украине не является автоматическим и происходит только при наличии определенных законом оснований. Это касается пенсий, назначенных в соответствии с Законом № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", который охватывает военнослужащих, полицейских, сотрудников СБУ, ГСЧС и другие категории силовиков.

Интересно : украинцы рискуют лишиться полного размера пенсий: есть 10 дней, чтобы этого избежать

В отличие от обычных пенсий в солидарной системе, где предусмотрена регулярная индексация, в данном случае размер выплат напрямую привязан к денежному обеспечению действующих работников. Именно поэтому любые изменения в системе оплаты труда или судебные решения могут стать основанием для пересмотра уже назначенных пенсий.

В каких случаях производится перерасчет?

Основаниями для перерасчета могут служить повышение окладов или надбавок действующим работникам, выявление неучтенных составляющих денежного обеспечения при первоначальном назначении пенсии или судебные решения, изменяющие подход к расчету выплат.

В судебной практике значительную роль сыграли решения, связанные с постановлением КМУ № 103, которые стали основанием для пересмотра пенсий многих бывших сотрудников силовых структур.

Кто и как должен инициировать перерасчет?

Перерасчет начинается не автоматически, а исключительно по заявлению пенсионера. Сначала необходимо обратиться в орган МВД или Национальной полиции с заявлением для получения справки о денежном обеспечении. Именно этот документ является ключевым, поскольку подтверждает актуальные составляющие выплат для нового расчета пенсии.

После получения справки пенсионер подает заявление в Пенсионный фонд Украины вместе с этим документом. Только после этого запускается процедура перерасчета с учетом всех составляющих денежного обеспечения: окладов, надбавок, премий, доплат и индексации. Если Пенсионный фонд отказывает в перерасчете или учитывает не все выплаты, это решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Когда назначается пенсия и кому она полагается?

Пенсионное обеспечение бывших сотрудников МВД может назначаться по разным основаниям. Наиболее распространенный вариант — это пенсия за выслугу лет, которая предоставляется при наличии установленного стажа службы. Для лиц, уволенных после 1 октября 2020 года, минимальный стаж составляет 25 календарных лет.

Отдельно предусмотрены пенсии по инвалидности, если утрата трудоспособности связана со службой, а также пенсии в связи с потерей кормильца для членов семей погибших или умерших сотрудников силовых органов.

От чего зависит размер выплат?

Размер пенсии формируется на основе денежного довольствия, которое лицо получало до увольнения. В него входят должностной оклад, оклад по специальному званию, надбавка за выслугу лет, а также постоянные доплаты, надбавки и премии.

Дополнительно применяется процентный коэффициент в зависимости от продолжительности службы: чем больше стаж, тем большая доля денежного обеспечения учитывается при назначении пенсии.

Почему перерасчет не происходит автоматически?

Перерасчет таких пенсий не привязан к календарной индексации и не осуществляется автоматически. Он проводится только в случаях, прямо предусмотренных законодательством, в частности Законом № 2262-XII и постановлением Кабинета Министров № 45.

Его суть заключается в повторном определении размера пенсии с учетом актуального денежного обеспечения действующих сотрудников силовых структур.