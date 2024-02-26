Украинцы могут повлиять: Зеленский надеется, что закон о БЭБ скоро проголосуют

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что скоро будет проголосован закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ). По его словам, на это ждет вся Украина.

Зеленский о законе о БЭБ

Во время форума-презентации Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", Зеленский выразил свои надежды относительно закона БЭБ.

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Владимир Зеленский Президент Украины Очень хочется, чтобы закон был проголосован в ближайшее время. Все ждут. И очень важно, что все ждут в Украине.

Он отметил, что очень важно, чтобы на сроки принятия законов влияли именно украинцы.

Какие страны предоставили наибольшую финансовую помощь Украине

19,5 миллиарда долларов – ЕС;

4,5 миллиарда долларов – МВФ;

3,4 миллиарда долларов – Япония;

1,8 миллиарда долларов – Канада;

1 миллиард долларов – Великобритания;

660 миллионов долларов – Всемирный банк;

50 миллионов долларов – Испания.

В декабре прошлого года Кабмин предложил перезагрузить работу БЭБ. То есть только БЭБ и НАБУ будут проверять украинский бизнес, а Нацполиция и СБУ больше не будут заниматься этими делами.