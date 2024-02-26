Украинцы могут повлиять: Зеленский надеется, что закон о БЭБ скоро проголосуют

26 февраля 2024, 17:32
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что скоро будет проголосован закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ). По его словам, на это ждет вся Украина.

Зеленский о законе о БЭБ

Во время форума-презентации Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", Зеленский выразил свои надежды относительно закона БЭБ.

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Владимир Зеленский

Президент Украины

Очень хочется, чтобы закон был проголосован в ближайшее время. Все ждут. И очень важно, что все ждут в Украине.

Он отметил, что очень важно, чтобы на сроки принятия законов влияли именно украинцы.

Напомним! В декабре прошлого года Кабмин предложил перезагрузить работу БЭБ. То есть только БЭБ и НАБУ будут проверять украинский бизнес, а Нацполиция и СБУ больше не будут заниматься этими делами.

Какие страны предоставили наибольшую финансовую помощь Украине

  • 19,5 миллиарда долларов – ЕС;
  • 4,5 миллиарда долларов – МВФ;
  • 3,4 миллиарда долларов – Япония;
  • 1,8 миллиарда долларов – Канада;
  • 1 миллиард долларов – Великобритания;
  • 660 миллионов долларов – Всемирный банк;
  • 50 миллионов долларов – Испания.

 

Автор: Тетяна Стельмах