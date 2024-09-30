Минобороны совместно с Минэкономики внедряют новые правила закупки электроэнергии
30 сентября 2024, 16:10Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины и Министерство экономики вводят новые стандарты для закупки электроэнергии. Эти нововведения будут действовать во время военного положения.
Как будут происходить закупки
Открытые тендеры будут проводиться через электронную систему, которая обеспечит равный доступ и недискриминацию участников, сообщает Минобороны.
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Какие нововведения планируются:
- Участники должны предоставить документы, подтверждающие их квалификацию и опыт в поставке электроэнергии.
- Банковские гарантии будут обязательными для обеспечения надежности тендерных предложений и выполнения контрактов.
- По безопасности страны: компании из России, Беларуси и Ирана не могут участвовать.
Обратите внимание! Тендеры будут оцениваться по критерию самой низкой цены для обеспечения максимальной прозрачности процесса.