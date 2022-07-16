ЕС потратил больше на нефть и газ из России, чем направил Украине на помощь, – Линкявичюс

Несмотря на санкции, примененные против россии, с 24 февраля страны Евросоюза потратили гораздо больше средств на финансирование россии, чем на помощь Украине.

Так, ЕС потратил значительно больше средств на закупку российских нефти, угля и газа, чем на помощь Украине. Между тем, анонсированный седьмой пакет санкций никак не связан с этими ресурсами. На это обратил внимание бывший министр иностранных дел и экс-министр обороны Литвы Линас Линкявичюс.

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Заработки россии на природных ресурсах растут

Линас Линкявичюс отметил, что пока некоторые страны выражают обеспокоенность по поводу ограничений, цены на нефть растут, а рубль укрепляется.

Готовится седьмой пакет санкций. Кому это интересно? Евросоюз сейчас направил экспоненциально больше денег на закупку нефти, газа и угля из россии, чем направил Украине на помощь. Цены на нефть растут. Рубль еще укрепился. Некоторые все еще озабочены "провокационными" ограничениями. Плачевно,

– написал он в твиттере.

За первые 100 дней полномасштабной войны россия заработала более 93 миллиардов евро на топливе

Ранее сообщалось, что только с 24 февраля по 3 июня 2022 года страна-агрессор заработала более 93 миллиардов евро на экспорте ископаемого топлива. Более 60% этого топлива покупали страны Европейского союза.

Несмотря на то, что клиентов в россии стало меньше, доходы за ископаемые ресурсы очень высоки из-за рекордного роста цен. Так, средние экспортные цены россии сейчас в среднем на 60% выше, чем в прошлом году.

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