Европейский Союз рассматривает возможность замены российской агропродукции продукцией из Украины. В частности, Латвия планирует обсудить с министрами аграрного сектора ЕС запрет на импорт российских агропродуктов и замену их украинскими.

Ответные меры

Перед заседанием Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе латвийский министр сельского хозяйства Армандс Краузе подчеркнул, что Европа самодостаточна в пищевых продуктах и выступил за сокращение торговли с Россией в этой сфере.

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Он также обратил внимание на потенциальную замену импортируемого из России зерна на украинские продукты. В 2014 году, когда Россия ввела одностороннее эмбарго на ряд европейских продуктов, ЕС не принял ответных запретных мер.

В настоящее время импорт растет. Крупы, возможно, даже украдены в Украине. Мы не знаем, откуда эта продукция. Именно с этого мы хотели бы начать дискуссию о сокращении торговли с Россией продовольствием настолько, насколько это возможно и разрешают санкции.

– отметил премьер-министр Латвии.

Проблемы фермеров

В настоящее время ЕС импортирует зерновые культуры на 2,2 миллиарда евро и ежегодно потребляет продукты питания, включая пшеницу и кукурузу, на общую сумму около 3 миллиардов евро.

Краузе подчеркнул, что импорт российского зерна вредит местным фермерам и нарушает стандарты производства, особенно в контексте изменения климата и экологических норм.

Как вы знаете, в Польше и Латвии проходят протесты фермеров. Фермеры очень недовольны тем, что цены падают. Очень сложно конкурировать с третьими странами, такими как Россия, где они производят продукцию не по нашим стандартам. Их не волнуют изменения климата, их не волнуют выбросы. Нашим фермерам приходится вкладывать много денег, чтобы инвестировать в этот совершенно новый климат, меры по сокращению изменений,

– добавил министр.

Литва и Эстония поддерживают инициативу Латвии по ограничению импорта из России, и на встрече министров ЕС будет обсуждаться это предложение. Кроме того, ЕС может полностью заменить импорт продуктов из России на украинские товары, в частности подсолнечное масло, которое поможет Украине финансово поддерживать сопротивление российской агрессии.