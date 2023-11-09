Бесплатная замена счетчиков: в каких случаях это возможно

Украинские потребители периодически вынуждены менять счетчики. Специалисты рассказали, когда это нужно делать, и кто должен оплачивать замену.

Для правильного учета объемов электроэнергии, получаемой бытовым и коммерческим потребителем, счетчики необходимо проверять и периодически заменять.

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Что говорит норма закона Счетчики, используемые для коммерческого учета электрической энергии, принадлежат законодательно регулируемым средствам измерительной техники и подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.

В каких случаях замена бесплатная

При замене приборов учета электроэнергии для бытовых потребителей оператор оплачивает все связанные с этим расходы в случаях:

плановой замены устройств учета электроэнергии бытовых потребителей;

по собственной инициативе оператора системы распределения производит замену на счетчики с лучшими техническими характеристиками, чем установленные.

Когда требуется замена

Замена осуществляется в сроки, установленные нормативно-техническими документами.

По данным службы, нужно менять счетчики, которые:

завершили межповерочный интервал;

не прошли периодическую проверку.

Актуальные тарифы на электроэнергию

Такие приборы учета считаются непригодными и должны быть изъяты из использования.

В настоящее время тариф на электроэнергию в Украине составляет 2,64 гривны за киловатт-час для бытовых потребителей.

Согласно с постановлением НКРЭКУ с 1 ноября цена на универсальные услуги для малых небытовых потребителей следующее:

Для клиентов сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети":

за I класс напряжения – 638,6 копейки за киловатт-час по НДС;

II класс напряжения – 704,8 копейки за киловатт-час по НДС.

Для малых небытовых клиентов сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети":

I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час по НДС;

II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час по НДС.

Для малых небытовых клиентов сетей ПАО "Укрзализныця":