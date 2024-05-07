Не все "за": некоторые страны ЕС отказываются передавать средства из активов России на вооружение Украины

Некоторые страны Европейского Союза могут не согласовать передачу доходов от российских активов на вооружение Украины. Окончательное решение будет приниматься в июне.

Почему средства не хотят передавать на вооружение

Мысль о том, что средства могут не предоставить для вооружения Украины появилась накануне встречи 27 посланников ЕС на которой Бельгия надеется заключить соглашение о разблокировании финансирования для Украины.

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В ответ на это шесть дипломатов ЕС сказали, что те, кто против военной поддержки ЕС, может ограничиться гуманитарной помощью.

Это последняя попытка противников вооруженной помощи привлечь на свою сторону такие страны как:

Австрия;

Мальта;

Кипр;

Ирландия.

В частности такие предубеждения поддерживают Венгрия и Словакия. Германия, Франция и Италия тоже с осмотрительностью относятся к этой идее, из-за юридических и финансовых рисков. Соответственно существуют опасения, что эти страны могут проголосовать против этой идеи уже завтра.

Однако, если соглашение одобрят, оно позволит ЕС перечислить от 2,5 до 3 миллиардов евро до июля на поддержку обороны Украины.

Сейчас страны Запада суммарно заблокировали российские активы в эквиваленте 300 миллиардов долларов. Их не будут конфисковать, однако доходы от их содержания могут передать Украине.