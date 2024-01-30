Российские деньги для Украины: ЕС может предоставить нам средства из замороженных активов агрессора

Страны ЕС поддержали план выделения миллиардов евро, полученных в результате замораживания активов центробанка России. Это должно стать первым шагом к их вероятному использованию на восстановление Украины.

Активы России могут передать Украине

Это единогласное решение теперь нужно официально оформить в ближайшие недели. Таким образом, блок хочет продемонстрировать свою поддержку Украины перед второй годовщиной начала полномасштабного вторжения.

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1 февраля состоится саммит, на котором решится вопрос с предоставлением Киеву дополнительного пакета помощи в размере 50 миллиардов евро.

Из 260 миллиардов евро российских валютных резервов иммобилизованных в 2022 году в ответ на вторжение Москвы 191 миллиард евро находится в бельгийском Euroclear центральном депозитарии ценных бумаг и генерирует миллиарды по мере того как ценные бумаги достигают срока погашения и реинвестируются,

– пишут в Financial Times.

Вчера было заключено соглашение, согласно которому прибыль полученная Euroclear будет регистрироваться отдельно и не будет выплачиваться в качестве дивидендов акционерам. Это будет продолжаться, пока страны ЕС единогласно не примут решение об установлении финансового взноса в бюджет, который должен быть собран с этой чистой прибыли, чтобы поддержать Украину.

Этот сбор будет соответствовать применимым договорным обязательствам, а также праву и международному праву,

– говорится в издании.

Пока не известно, когда будет сделано такое предложение, ведь оно нацелено на будущую прибыль, а не на ретроспективу. Также в ЕС должны выяснить, какую сумму центральные депозитарии ценных бумаг смогут хранить, кроме тех, которые необходимы для покрытия юридических и управленческих расходов.