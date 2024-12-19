Замороженные российские активы: в ЕС огласили важное решение

Саммит Евросоюза принял новое постановление в четверг, 18 декабря. Оно касается незаконно блокированных активов России.

О чем говорится в постановлении ЕС

Так незаконно блокированные активы России останутся заморожены до конца конфликта и компенсации убытков Украины, пишет 24 канал со ссылкой на EU Council.

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Так в ЕС заявили, что усилия по дальнейшему ограничению способности России вести войну должны продолжаться

В этом контексте Европейский Совет приветствует принятие 15-го пакета санкций против России, в частности мер против "теневого флота". Он также повторно призывает к полному и эффективному выполнению санкций и к внедрению дополнительных мер по борьбе с их обходом, в частности через третьи страны,

– говорится в тексте.

Отмечается, что Европейский Союз готов усиливать давление на Россию. В том числе и через принятие новых санкций.

Важно! В то же время в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться замороженными. Они будут находиться в таком состоянии, пока Россия не закончит войну против Украины и не компенсирует ей убытки.