Страны G7 заявили о возможном использовании активов России, но есть нюанс

Активы российского Центробанка заблокировали после начала полномасштабной войны не только в Бельгии, но в некоторых странах "Большой семерки". Министры финансов государств G7 готовы рассмотреть возможность их использования для поддержки Украины.

Что в G7 говорят о российских активах?

Об этом они заявили после виртуальной встречи 8 декабря с участием руководителей Международного валютного фонда (МВФ), представителей Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Совета по финансовой стабильности, передает 24 Канал со ссылкой на заявление G7.

Мы продолжим совместно работать над разработкой широкого спектра финансовых инструментов для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до уплаты репараций Россией, чтобы положить конец войне и обеспечить справедливый и длительный мир в Украине,

– говорится в заявлении.

При этом министры отметили, что страны "Большой семерки" в вопросе миллиардов Кремля будут действовать в соответствии со своими правовыми рамками.

Вместе с тем страны G7 продолжат поддержку украинской власти в проведении реформ, преодолении коррупции и улучшении управления, в частности, государственными предприятиями.

Государства "Большой семерки" готовы также поддержать новую программу МВФ.

А в случае провала мирных переговоров, G7 обещает усилить давление на Москву.

Мы согласились относительно важности сохранения Украины в приоритете повестки дня G7 во время будущего председательства Франции,

– подытожили министры в своем заявлении.

Кто против использования средств России?

В то же время, по информации Politico, Япония отказалась присоединиться к инициативе Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины через "репарационный кредит".

Во время встречи министров финансов стран G7 Токио якобы отклонил просьбу Брюсселя использовать около 30 миллиардов долларов замороженных у нее активов для займа Украине. Министр финансов Японии Сацутки Катаяма объяснила отказ юридическими проблемами.

Издание пишет, что против плана ЕС выступают и США.

США и Япония отказались присоединиться к схеме Брюсселя, оставив ЕС один на один с будущими финансовыми потребностями Украины,

– отмечается в материале.

Заметьте! Источники отмечают, что Япония не хочет противоречить США по использованию российских активов, поэтому не пошла на уступки ЕС,

Какова сейчас ситуация по активам Кремля?