Россияне спонсируют возрождение Украины: как Бельгия забрала деньги у Кремля

После начала полномасштабного вторжения России в Украину значительное количество стран ввели санкции против агрессора. Бельгия сразу дала понять Москве, что они настроены решительно.

Как Бельгия помогает Украине

Премьер-министр Бельгии – Александр де Кроо на совместном брифинге с Владимиром Зеленским объявил о том, что они продолжат поддерживать Украину, сообщает 24 Канал. В частности, Брюссель и дальше будет оказывать украинской стороне военную помощь и продолжит санкции против России.

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Кроо объявил о создании спецфонда в размере 1,7 миллиарда евро. Эти средства будут привлечены в различных областях, которые будут способствовать восстановлению украинской экономики, улучшению гуманитарной ситуации и усилению оборонного сектора Украины.

Александр де Кроо Премьер-министр Бельгии Источником этого фонда станут миллиардные российские активы, замороженные в Бельгии. У нас в Бельгии есть налогообложение доходов этих замороженных активов. В прошлом году для нас было ясно, что налогообложение доходов этих активов должно на 100% пойти на пользу народу Украины.

В прошлом году правительство Бельгии уже привлекало российские активы для помощи Украине. Брюссель высказал четкую позицию относительно долгосрочной поддержки украинского народа. В 2025 году Бельгия планирует предоставлять Украина высокотехнические истребители F-16.