Как ЕС планирует покрыть дефицит бюджета Украины за счет средств России в 2027 году

Брюссель активно ищет новые финансовые инструменты, чтобы избежать масштабного экономического кризиса в нашей стране. Европейские дипломаты уже намекают на радикальные меры по отношению к имуществу страны-агрессора.

Откуда появятся дополнительные средства

Замороженные российские активы в настоящее время рассматриваются как наиболее логичный путь решения проблемы дефицита финансирования Украины, который неизбежно накроет государственный бюджет в 2027 году. Об этом по итогам заседания Рады ЕС в Люксембурге заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Укринформ. Для рядовых украинцев это означает гарантию того, что у государства будут ресурсы для выплаты пенсий, зарплат бюджетникам и поддержки экономики без риска гиперинфляции.

Из-за дефицита финансирования Украину ждут тяжелые времена,

– Кая Каллас, верховный представитель ЕС.

Поскольку Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, Европа вынуждена искать бесперебойные источники для выживания нашего государства. По словам Каллас, самое справедливое решение – заставить агрессора самостоятельно возместить нанесенный им колоссальный ущерб.

И именно поэтому замороженные активы вновь находятся на столе переговоров,

– отметила Кая Каллас.

Она добавила, что дискуссии между государствами-членами будут продолжаться, ведь речь идет о справедливом распределении финансовых рисков, чтобы не перекладывать всю тяжесть на плечи европейских налогоплательщиков.

Почему вопрос денег встал так остро именно сейчас

Напомним, что ранее Киев просил досрочно выделить часть из 90-миллиардного еврокредита, чтобы покрыть неотложные оборонные нужды в преддверии зимы. Однако Брюссель отказался выделять деньги в качестве аванса, потребовав сначала завершить ключевые антикоррупционные реформы, в частности не ослаблять правила в отношении политически значимых лиц (PEP). Из-за этих задержек в 2026 году Украина получила лишь 15,7 миллиарда евро, что существенно усилило давление на государственный бюджет.

В то же время Европа продолжает бить по кошельку оккупантов с других флангов, ограничивая их возможности финансировать войну. Как мы писали ранее, ЕС взялся за "теневой флот" России, который сама Кая Каллас назвала "экологическими бомбами". Благодаря жестким санкциям и постоянным проверкам танкеров налоговые поступления агрессора от нефти и газа уже обвалились на 17% за первые девять месяцев этого года.