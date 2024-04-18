Конфискация замороженных активов России: Шмыгаль рассказал, на что хотят потратить средства

Прежде всего, премьер-министр Украины выразил благодарность США за ведущую роль в G7 в этом сложном вопросе. По его словам, Киев планирует сосредоточиться на реализации "насущных потребностей" Украины.

Что заявил премьер-министр

В этом ключе, Денис Шмыгаль отметил, что правительство настаивает на использовании активов России для усиления и восстановления Украины. Премьер также сообщил, что обсудил важность их конфискации и направления на нужды Украины с директором Международного валютного фонда – Кристалиной Георгиевой.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В условиях ограниченности ресурсов сосредоточимся на неотложных потребностях, таких как ремонт энергетической и критической инфраструктуры.

В то же время он подчеркнул, что Украина благодарна США за лидерство в консультациях со странами G7 по конфискации замороженных российских активов.

С начала полномасштабной войны США взяли на себя обязательств на почти 45 миллиардов долларов в сфере обороны. Мы получили 55 пакетов военной поддержки. Около 22,9 миллиарда долларов грантов. Чрезвычайно это ценим,

– добавил Шмыгаль.

Что известно о замороженных российских активах