Конфискация замороженных активов России: Шмыгаль рассказал, на что хотят потратить средства
Источник:Денис Шмыгаль
Прежде всего, премьер-министр Украины выразил благодарность США за ведущую роль в G7 в этом сложном вопросе. По его словам, Киев планирует сосредоточиться на реализации "насущных потребностей" Украины.
Что заявил премьер-министр
В этом ключе, Денис Шмыгаль отметил, что правительство настаивает на использовании активов России для усиления и восстановления Украины. Премьер также сообщил, что обсудил важность их конфискации и направления на нужды Украины с директором Международного валютного фонда – Кристалиной Георгиевой.
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В условиях ограниченности ресурсов сосредоточимся на неотложных потребностях, таких как ремонт энергетической и критической инфраструктуры.
В то же время он подчеркнул, что Украина благодарна США за лидерство в консультациях со странами G7 по конфискации замороженных российских активов.
С начала полномасштабной войны США взяли на себя обязательств на почти 45 миллиардов долларов в сфере обороны. Мы получили 55 пакетов военной поддержки. Около 22,9 миллиарда долларов грантов. Чрезвычайно это ценим,
– добавил Шмыгаль.
Что известно о замороженных российских активах
- Украина может претендовать на замороженные российские активы, которые находятся в разных странах мира. Общий объем составляет 280 миллиардов долларов, из них в Европе – 210 миллиардов долларов, в США – от 5 до 8 миллиардов долларов, а в Японии – примерно 34 миллиардов долларов.
- Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс объявил об активном обсуждении в ЕС возможности передачи Украине замороженных российских активов, чтобы покрыть ущерб, нанесенный военными действиями России.
- В то же время некоторые представители ЕС считают, что Украина сейчас должна получать именно прибыль от замороженных российских активов. О передаче основной суммы пока речь не идет.