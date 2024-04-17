В частности, это многолетний план по военной помощи, который поможет нашему государству противостоять российскому агрессору. В то же время в пакете содержатся позиции и по другим вопросам.

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Канада в бюджете планирует помощь Украине

Канадское правительство обнародовало планы по увеличению военных расходов до 1,76% ВВП страны до 2030 года. Это увеличение предусматривает выделение 8,1 миллиарда канадских долларов (5,86 миллиарда долларов США) в течение следующих пяти лет.

Значительной статьей бюджета является выделение 1,6 миллиарда канадских долларов (1,15 миллиарда долларов США) в течение пяти лет на военную помощь Украине.

Кроме того, 350 миллионов канадских долларов (250 миллионов долларов США) в течение двух лет выделено на преодоление масштабных гуманитарных кризисов, а 159 миллионов канадских долларов (115 миллионов долларов США) в течение пяти лет – на помощь в "трансформации" управления глобальных дел Канады.

В канадский бюджет также должны войти:

48 миллионов канадских долларов (34,7 миллиона долларов США) в течение четырех лет и 15,8 миллиона канадских долларов (11,4 миллиона долларов США) впоследствии на погашение кредитов педагогам дошкольного образования;

52 миллионов канадских долларов (37,6 миллиона долларов США) в течение 5 лет обойдется принятие и обеспечение соблюдения нового Закона о вреде в Интернете;

273,6 миллиона канадских долларов (198 миллионов долларов США) за шесть лет на работу с населением, правоохранительную деятельность, борьбу с радикализацией и поддержку жертв;

32 миллионов канадских долларов (23,1 миллиона долларов США) за шесть лет и 11 миллионов канадских долларов (8 миллионов долларов США) в следующий год на программу инфраструктуры безопасности, которая финансирует физическую безопасность общественных и религиозных центров;

более 900 миллионов канадских долларов (651 миллион долларов США) за шесть лет выделено на программы по экологизации домов и энергоэффективности;

150 миллионов канадских долларов (108 миллионов долларов США) на три года пойдут в Фонд экстренного лечения, для помощи муниципалитетам и общинам коренных народов справиться с опиоидным кризисом;

6,1 миллиарда канадских долларов (4,4 миллиарда долларов США) в течение шести лет и 1,4 миллиарда канадских долларов (1 миллиард долларов США) в следующий год на выплату канадской помощи по инвалидности и связанные с этим расходы.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21 марта сообщил, что наше государство получило от Канады военную помощь в размере 2 миллиарда канадских долларов (1,44 миллиарда долларов США). По словам главы правительства, это очень важные средства, которые помогут нашему Правительству финансировать дефицит.