Почему ЕС не может конфисковать замороженные активы России

Около 300 миллиардов долларов российских активов заморозили в Европе после начала полномасштабной войны. Сейчас ЕС не может конфисковать деньги, потому что не имеет "правовой базы".

Почему ЕС не конфискует замороженные активы России

Причину невозможности конфискации активов России назвал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 24 Канал со ссылкой TF1.

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У нас нет "правовой базы" для использования этих активов,

– сказал Макрон журналистам.

В то же время он заявил, что в будущем "важно не дать России их вернуть в случае распада общего на Западе санкционного режима".

Что известно о ситуации с замороженными активами

У западных инвесторов заблокированы в России активы на десятки миллиардов. Евросоюз заморозил сотни миллиардов российских активов, включая резервы Центробанка. Это был самый большой санкционный удар ЕС по России.

Euroclear удерживает большинство этих активов – более 180 миллиардов евро. Возвращение этих средств является приоритетным для Москвы и стало причиной около 100 судебных исков против компании.

В прошлом году Россия предупредила, что отреагирует, если ее активы будут конфискованы для Украины. В этом году она внесла изменения в законодательство, чтобы иметь возможность действовать в ответ. За последние месяцы Россия конфисковала 3 миллиарда евро наличности, которые Euroclear хранила в депозитарии в России, чтобы компенсировать потери своих инвесторов, пострадавших от западных санкций.

Сейчас ЕС пообещал направить 1 миллиард евро из прибыли замороженных российских активов на закупку оружия у украинских производителей.

Кроме того, в начале апреля посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявляла, что Евросоюз ожидает второй транш доходов от замороженных российских активов – в размере 2,1 миллиарда евро. Основная часть этих средств также будет направлена на закупку оружия и систем противовоздушной обороны для Украины.