В Швейцарии парламент поддержал конфискацию активов России для репараций Украине

Швейцарские законодатели 7 марта поддержали предложение разрешить использование замороженных государственных активов России для финансирования военных репараций в Украине.

Известно, что верхняя палата парламента проголосовала с результатами 21 – 19, еще трое воздержалась от соответствующего предложения. Что касается нижней палаты, то она соответствующее решение приняла еще в прошлом году.

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В Швейцарии – 8 миллиардов резервов и активов России

Сейчас в Швейцарии прокладывают путь для работы правительства над международно-правовой основой, которая позволит использовать замороженные активы России, чтобы направить их на репарации государствам, которые подверглись нападению.

Известно, что в Швейцарии сейчас хранят более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.

"Факты действительно очень четкие. Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб. Сейчас продолжаются международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария принимает в них участие, используя свои знания, навыки и весь свой опыт в этой сфере", – заявил в верхней палате парламента министр иностранных дел Игнацио Кассис.

Теперь Берн будет пытаться создать международно-правовую базу, которая необходима для разработки механизма возмещения ущерба на глобальном уровне. Его направят на то, чтобы легально перевели странам, подвергшихся нападению, замороженные средства центрального банка России или активы ее государственных компаний.

Обратим внимание, что предшествовали голосованию оживленные дебаты в верхней палате парламента. Тогда существовало беспокойство относительно того, может ли пострадать имидж Швейцарии, которая придерживается нейтралитета. В то же время возникал вопрос, достаточно ли делает Швейцария тогда, когда в Европе идет война.

Швейцария поддерживает Украину

Кроме того, Кассис заявлял, что с начала полномасштабного вторжения Швейцария поддержала пострадавшее население Украины на сумму около трех миллиардов швейцарских франков (около 3,4 миллиардов долларов США).

Также правительство планирует потратить около 1,5 миллиарда франков на наше государство и регион между 2025 и 2028 годами. Кроме того, в ее планах – провести мирную конференцию позже в этом году.

Мы не должны краснеть, когда говорим об Украине на международной арене, – сказал Кассис, – или на финансовом, дипломатическом или гуманитарном фронте.

Швейцария и соблюдение нейтралитета