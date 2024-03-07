Відомо, що верхня палата парламенту проголовувала з результатами 21 – 19, ще троє утрималася від відповідної пропозиції. Що стосується нижньої палати, то вона відповідне рішення ухвалила ще минулого року.

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У Швейцарії – 8 мільярдів резервів і активів Росії

Наразі у Швейцарії прокладають шлях для роботи уряду над міжнародно-правовою основою, яка дозволить використовувати заморожені активи Росії, щоб спрямувати їх на репарації державам, які зазнали нападу.

Відомо, що у Швейцарії наразі зберігають понад 8 мільярдів доларів резервів та активів російського центрального банку.

"Факти дійсно дуже чіткі. Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдані збитки. Зараз тривають міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере в них участь, використовуючи свої знання, навички і весь свій досвід у цій сфері", – заявив у верхній палаті парламенту міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

Тепер Берн намагатиметься створити міжнародно-правову базу, яка необхідна для розробки механізму відшкодування збитків на глобальному рівні. Його спрямують на те, щоб легально переказали країнам, які зазнали нападу, заморожені кошти центрального банку Росії або активи її державних компаній.

Звернімо увагу, що передували голосуванню жваві дебати у верхній палаті парламенту. Тоді існувало занепокоєння щодо того, чи може постраждати імідж Швейцарії, яка дотримується нейтралітету. Водночас виникало питання, чи достатньо робить Швейцарія тоді, коли в Європі точиться війна.

Швейцарія підтримує Україну

Крім того, Кассіс заявляв, що від початку повномасштабного вторгнення Швейцарія підтримала постраждале населення України на суму близько трьох мільярдів швейцарських франків (близько 3,4 мільярда доларів США).

Також уряд планує витратити близько 1,5 мільярда франків на нашу державу та регіон між 2025 та 2028 роками. Крім того, у її планах – провести мирну конференцію пізніше цього року.

Ми не повинні червоніти, коли говоримо про Україну на міжнародній арені, – сказав Кассіс, – чи то на фінансовому, дипломатичному чи гуманітарному фронті.

Швейцарія та дотримання нейтралітету