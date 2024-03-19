Предложение готово: в ЕС знают, как использовать доходы от росактивов для Украины

ЕС подготовило законодательное предложение, которое позволит Украине начать получать доходы от замороженных российских активов уже в июле. Предложение предусматривает применение налога на непредвиденную прибыль.

Что предлагает ЕС

Поэтому налог на непредвиденную прибыль, полученный от иммобилизованных резервов российского Центробанка, применят, чтобы иметь возможность использовать где-то 3 миллиарда евро в год в пользу Украины. В частности на финансирование поставок оружия и развитие оборонной промышленности.

Читайте также Дронами по российским НПЗ и ценам: в Европе выросла стоимость газа

Еще не определена доля поступлений, полученных после 15 февраля, будет перечисляться в ЕС дважды в год, пока санкции с России не снимут. Средства направят в Европейский фонд мира и фонд ЕС для Украины в бюджете Евросоюза.

Часть денег останется в центральных депозитариях, что будут хранить их для покрытия расходов на управление активами и любых рисков, в частности возможную месть со стороны России.

Расходы и налог будут высчитывать также и из доходов до того, как они будут перечислены. Сумма может составить 3 миллиардов евро чистой прибыли в год.

Неожиданные и чрезвычайные доходы, полученные центральным депозитарием ценных бумаг до 15 февраля 2024 года, должны быть использованы в первую очередь для покрытия соответствующих расходов,

– говорится в документе о реализации рисков.

Большую часть российских активов заморозили через бельгийский клиринговый центр Euroclear. В прошлом году прибыль составила около 4,4 миллиарда евро. Деньги, полученные еще раньше, будут временно удерживаться – 5 лет.

Должны быть установлены условия для передачи ЕС сумм, которые временно удерживаются, когда в них больше нет необходимости,

– также указано в документе.

Это предложение еще раз обсудят лидеры ЕС в конце недели. Чтобы оно было принято, за него должны проголосовать единогласно.