Предложение готово: в ЕС знают, как использовать доходы от росактивов для Украины
Источник:Bloomberg
ЕС подготовило законодательное предложение, которое позволит Украине начать получать доходы от замороженных российских активов уже в июле. Предложение предусматривает применение налога на непредвиденную прибыль.
Что предлагает ЕС
Поэтому налог на непредвиденную прибыль, полученный от иммобилизованных резервов российского Центробанка, применят, чтобы иметь возможность использовать где-то 3 миллиарда евро в год в пользу Украины. В частности на финансирование поставок оружия и развитие оборонной промышленности.
Читайте также Дронами по российским НПЗ и ценам: в Европе выросла стоимость газа
Еще не определена доля поступлений, полученных после 15 февраля, будет перечисляться в ЕС дважды в год, пока санкции с России не снимут. Средства направят в Европейский фонд мира и фонд ЕС для Украины в бюджете Евросоюза.Заметьте! Часть денег останется в центральных депозитариях, что будут хранить их для покрытия расходов на управление активами и любых рисков, в частности возможную месть со стороны России.
Расходы и налог будут высчитывать также и из доходов до того, как они будут перечислены. Сумма может составить 3 миллиардов евро чистой прибыли в год.
Неожиданные и чрезвычайные доходы, полученные центральным депозитарием ценных бумаг до 15 февраля 2024 года, должны быть использованы в первую очередь для покрытия соответствующих расходов,
– говорится в документе о реализации рисков.
Должны быть установлены условия для передачи ЕС сумм, которые временно удерживаются, когда в них больше нет необходимости,
– также указано в документе.
Это предложение еще раз обсудят лидеры ЕС в конце недели. Чтобы оно было принято, за него должны проголосовать единогласно.