ЕС хочет конфисковать замороженные активы России, но некоторые страны против

ЕС продолжает искать пути для конфискации замороженных российских активов. Но некоторые из стран-членов создают серьезное сопротивление.

Вопрос активов остается открытым

Вопрос конфискации остается открытым, хотя ряд стран выступают категорически против, передает 24 Канал со ссылкой на DW.

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В то же время государства Балтии и Северной Европы не отказываются от идеи изъятия активов России и ищут юридические механизмы для ее реализации.

Другой дипломат отметил, что решение Евросовета свидетельствует о намерении удержать активы в замороженном состоянии на фоне переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине.

Заметьте! По его словам, консенсуса по конфискации нет, но дискуссии будут продолжаться. DW также отмечает, что Бельгия открыто выступает против конфискации российских активов.

Почему Бельгия против

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал изъятие замороженных российских средств "актом войны". Он подчеркнул, что конфискация 200 миллиардов может иметь серьезные последствия, поскольку Россия имеет достаточно возможностей для ответных шагов.

Заметьте! Де Вевер добавил, что вопрос замороженных активов не поднимался на саммите Евросовета, а решение по этому вопросу было согласовано дипломатами заранее.