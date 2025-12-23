"Поддержка есть, но не все так просто": от чего зависит, получит ли Украина российские активы

Евросоюз провозгласил, что окажет финансовую поддержку Украине на ближайшие годы. Однако вопрос финансирования остается сложным, поскольку договориться о "репарационном займе" на основе замороженных активов России Европе так и не удается.

Что известно о "репарационном кредите"?

Несколько месяцев именно "репарационный заем" был базовым сценарием ЕС для предоставления Украине необходимой помощи, рассказал 24 Каналу экономист, член Совета НБУ Василий Фурман.

По его словам, европейские лидеры очень активно дискутировали по использованию средств Кремля, ведь по этому предложению существовало много предостережений.

В частности, Бельгия требовала действенных гарантий от других членов ЕС на случай, если деньги придется возвращать Москве. Бельгийское правительство хотело, чтобы и другие государства присоединились к гарантированию, и некоторые согласились на это, в частности, Германия.

В то же время ЕС удалось снять самые большие опасения Бельгии, заморозив бессрочно российские активы, находящиеся в европейских юрисдикциях. Ранее необходимо было подтверждать их блокировку каждые шесть месяцев, и был риск, что деньги разморозят.

Есть ли шанс получить активы России?

Однако даже бессрочное блокирование российских активов не убедило Бельгию относительно их использования, хотя Украина нуждается в этих средствах.

В условиях большой войны Украина зависит от внешнего финансирования. Все это понимают. Финансирование дает нам покрывать критические расходы. За почти 4 года большой войны Украина получила более 160 миллиардов долларов,

– отметил Фурман.

Экономист рассказал, что средства Киеву направили более 30 стран и международных финансовых организаций:

ЕС предоставил более 54 миллиардов долларов.

США выделили около 34 миллиардов долларов.

Также по программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Украина получит суммарно 50 миллиардов долларов.

Кроме того, были заключены двусторонние соглашения на финансирование, в частности, между Украиной и Канадой, Японией, Всемирным банком и тому подобное.

Поддержка есть, но не все так просто. Украина постоянно дискутирует. На целый ряд вопросов от начала войны Украина слышала "нет", потом "давайте подискутируем", а потом вопрос принимался в пользу нашего государства. Поэтому я надеюсь, что вопрос репарационного займа будет успешно решен в пользу нашего государства,

– подчеркнул Фурман.

Стоит знать! По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, работа над "репарационным кредитом" для Украины продолжится, хотя лидеры не смогли прийти к согласию по нему на саммите в декабре. Однако его реализация требует дополнительной подготовки.

Какую помощь согласовали для Украины?