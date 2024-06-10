Украина стремится узнать о счетах российского Центробанка в бельгийском банке

Украина продолжает борьбу с активами, принадлежащими россиянам. Это сверхважно, поскольку наличие этих ресурсов способствует продолжению агрессии России против Украины.

Чего требует Украина

Украина обратилась в Министерство юстиции Бельгии с запросом посодействовать выявлению счета, который предположительно принадлежит российскому Центробанку. Украинская сторона стремится получить эти средства, в качестве компенсации.

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Ожидаемая сумма составляет 190 миллиардов евро. Известно, что это связано с уголовным делом против главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Украинская власть работает над тем, чтобы мировое сообщество способствовало использованию активов россиян на благо Украины. Важным является и понимание, что, в том числе благодаря этим "запасам" российские чиновники могут активно финансировать войну.

Покроют ли российские активы убытки

В прогнозе Всемирного банка говорится, что по состоянию на конец 2023 года убытки, которые Украине нанесла Россия, достигли 499 миллиардов евро. В свою очередь сумма замороженных российских активов на счетах Euroclear в 2,5 раза меньше.

При этом, европейские лидеры имеют определенное беспокойство относительно действий, которые Россия может осуществлять в ответ на заморозку. Речь идет о конфискации активов, принадлежащих гражданам других стран на российской территории.