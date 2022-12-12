В Европе начали "теряться" замороженные российские активы, – инвестбанкир

Появилась информация, что в Европе "исчезли" 200 миллиардов замороженных российских активов. Эта история крайне странная.

Ранее считалось, что 300 миллиардов долларов резервов России заморожено. Сейчас речь идет о том, что 200 миллиардов из них не могут найти. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Ничего не понятно

Он отмечает: сейчас комментировать этот инцидент очень сложно. Что могло произойти – непонятно.

Как это вообще возможно – я физически не могу представить. Нужно дождаться, пока какой-нибудь журналист из Reuters или Bloomberg сделает большое исследование и расскажет нам, потому что сейчас это выглядит как полная бессмыслица. Эти деньги не могут исчезнуть, а они исчезли. Вроде бы. Либо это будет огромный скандал, либо выяснится, что они есть,

– замечает Фурса.

Инвестиционный банкир объясняет, что российские резервы преимущественно хранятся в долгах других стран. Скорее всего, деньги были в Германии.

"На счету, к примеру, в Deutche Bank лежит 200 миллиардов долгов немецкого правительства. Они не могут просто исчезнуть, их не могли никуда перечислить. Невероятная история", – акцентирует Фурса.

Россиянам вряд ли удалось бы подкупить кого-нибудь из сотрудников банка. "100 или 200 миллиардов за раз – так это не делается, это невозможно", – резюмировал Сергей Фурса.

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