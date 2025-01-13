В Нидерландах объяснили, почему правительство заморозило лишь 97,2 миллиона евро российских активов
Правительство Нидерландов подтвердило, что страна действительно заморозила российские активы на сумму 97,2 миллиона евро. А это значительно меньше, чем 660 миллионов евро, о которых сообщалось ранее.
Почему невозможно разморозить российские активы
В частности, в МИД Нидерландов сообщили, что об этом вопросе уже сообщали нидерландскому парламенту 4 октября 2024 года, пишет 24 канал со ссылкой на представителей МИД Нидерландов.
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В январе 2024 года в парламенте Нидерландов объявили, что общая сумма замороженных российских активов составит 660 миллионов евро. Но до 1 июля прошлого года было заблокировано лишь 97,2 миллиона. А остальные средства больше не подлежит замораживанию.
Значительная сумма замороженных средств была освобождена и больше не подлежала замораживанию. Из-за конфиденциальности информации привлеченные стороны анонимизированы,
– объяснили ситуацию в МИД Нидерландов.
Что известно о Компании №1
Так значительная часть этой суммы принадлежит двум компаниям. 230 миллионами евро владеет Компании №1, название которой не раскрывают. Средства не подлежали замораживанию, поскольку компания больше не имела связей с подсанкционными российскими владельцами.
В МИД Нидерландов предоставили объяснение, что подсанкционные владельцы сейчас находятся на достаточном расстоянии от Компании №1 и больше не имеют доступа к активам компании. Кроме того, Бюро оценки инвестиций в Нидерландах признало, что эта компания и некоторые связанные с ней не подпадают под санкционные меры, определенные в европейском санкционном режиме в отношении России.
Какая информация о Компании №2
В то же время в отношении Компании №2: произошло размораживание средств через исключения в отношении незавершенных платежей. Также было устранение санкционированных владельцев.
В марте, июле и августе 2022 года банк сообщил о замораживании активов, связанных с Компанией №2. Эти замораживания касались средств на сумму около 200 миллионов евро.
В МИД Нидерландов. подтвердили, что компания №2 имеет таких же подсанкционных конечных бенефициарных владельцев, как и Компания №1. В августе 2022 года министр финансов предоставил разрешение на освобождение этих замороженных средств для выплаты процентов и погашения долгов перед несанкционированными банками.
В июне 2024 года появилось подтверждение, что Компания №2 больше не подпадает под санкции ЕС.
Это произошло из-за реструктуризации уже упомянутой Компании №1, в результате которой Компания №2 стала полностью дочерней компанией ранее упоминавшейся Компании №1 и таким образом была поставлена на достаточное расстояние от санкционированных владельцев,
– объяснили в ведомстве Нидерландов.
Важно! Кроме Компании №1 и Компании №2, было несколько подобных случаев с меньшими суммами.