Российские активы под вопросом: в ЕС обнаружили препятствия для передачи средств Украине, – Bloomberg

Европейские чиновники заявили, что передать Украине замороженные средства россиян будет сложно. В первую очередь проблема касается законодательной части. Кроме того, Россия могу принять ответные меры. Однако решение по этому поводу все же есть.

Конфисковать законно не удается

Европейские чиновники заметили, что не могут законно конфисковать замороженные российские активы. Таким образом, они ищут пути для временного использования средств.

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речь идет озамороженных активов русского центрального банка. Многие средства находятся в расчетном гиганте Euroclear Ltd.

Ожидается, что решать этот вопрос во время встречи в Брюсселе на следующей неделе. Рабочая группа будет работать над вариантами в соответствии с законодательством Евросоюза и международным правом.

Его члены не видят никакого надежного правового пути, позволяющего конфискацию замороженных или обездвиженных активов только на основании того, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС,

– говорится в отчете, полученном Bloomberg.

Россия может ввести ответные меры

Несколько крупных мировых банков обеспокоены тем, что присвоение российских активов может заставить страну-агрессорку принять ответные меры.

Следовательно, один из руководителей одного из банков рассказал, что Россия может усложнить жизнь иностранным банкам.

А другой заявил, что его банк не лоббирует напрямую, однако он принципиально против конфискации со стороны Евросоюза.

Европейский же центральный банк предупредил, что использование процентных поступлений от активов может побудить официальных владельцев резервов отвлечься от евро.

Есть другие варианты

Однако у Евросоюза есть еще второй вариант. Он касается непредвиденного дохода. То есть фирмы с российскими активами могут обязать перевести суммы в ЕС. И это может снизить юридический риск, ведь Европа фактически не будет управлять этими средствами.

Чиновники заверили, что такая модель не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели привлеченных фирм и будет справедлива с учетом налогообложения.

что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, заявила, что блок выступит с предложением по использованию этих активов до летнего перерыва в середине июля.