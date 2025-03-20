ЕС решил пока не конфисковывать замороженные российские активы

Европейский Союз решил прекратить обсуждение возможности конфискации замороженных российских активов. Российские активы будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб.

Почему ЕС против замораживания активов

Европейский Союз продолжит усиливать давление на Россию, в частности через дополнительные санкции и более жесткий контроль за выполнением действующих ограничений, передает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Несколько стран ЕС выступили против конфискации 200 миллиардов долларов российских активов российских активов, говорится в заключении саммита ЕС от 20 марта.

В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей нанесенный этой войной ущерб,

– указано в документе.

Они обосновали свою позицию европейским законодательством, риском создания опасного прецедента для конкурентоспособности финансового рынка ЕС, необходимостью поддержать Украину через проценты с этих средств, а также тем, что эти активы могут стать важным инструментом для давления на Россию во время мирных переговоров.