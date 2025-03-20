Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на чешское информагентство ČTK, в распоряжении которого оказался проект. Венгрия отказалась поддержать европейских лидеров.

Читайте также Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии

Европа требует от Кремля реального прекращения войны

Европейский совет подчеркнул, что мир в Украине возможен только при условии настоящих шагов со стороны Кремля. Лидеры ЕС поддержали инициативы по прекращению огня, которые ранее обсуждали Украина и США во время встречи в Саудовской Аравии.

Также в выводах говорится о важности гуманитарной помощи, обмена пленными и возвращения похищенных украинских детей.

Европейский Союз готов ввести новые санкции против РФ и жестче контролировать выполнение уже принятых ограничений. Кроме того, замороженные российские активы будут оставаться нетронутыми, пока Россия не прекратит агрессию и не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Из-за позиции Будапешта выводы саммита по Украине опубликовали как отдельный документ, поддержанный 26 государствами-членами. В то же время ЕС заверил в готовности содействовать мирному процессу и помочь установить справедливый и длительный мир, выгодный как Украине, так и всей Европе.