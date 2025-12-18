Битва за миллиарды Кремля: США предупредили ЕС, что имеют свои планы на российские активы

Пока европейские лидеры спорят о судьбе замороженных российских активов, США продвигают свои планы относительно миллиардов Кремля. Это может привести к потенциальному конфликту с Евросоюзом.

Какие у США планы на российские активы?

По словам осведомленных чиновников, Вашингтон направил ЕС четкий сигнал, что Белый дом хочет использовать российские активы для урегулирования войны в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

В частности, вопрос замороженных российских активов фигурировал в начальном "мирном плане" из 28 пунктов, который спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф предложил после консультаций с российской стороной.

В нем предлагалось использовать 100 миллиардов долларов из заблокированных активов России на проекты по восстановлению и инвестиции в Украину, которые будут возглавлять США.

Остальные средства хотели направить в совместный американо-российский инвестиционный фонд.

Издание пишет, с момента после появления этого "мирного плана", Бельгия, которая сохраняет основную сумму российских активов, и другие страны Европы испытывают давление со стороны представителей США.

В Европе объясняют это давление попытками России вмешаться в вопрос замороженных активов – Кремль стремится заставить Белый дом думать, что им удастся добраться до этих средств.

Они считают, что смогут привлечь Белый дом, чтобы отобрать эти активы у европейцев, позволив им получить долю,

– говорит западный банкир, который когда-то работал в Москве.

WP отмечает, что до сих пор Евросоюз вообще избегал использования замороженных активов центробанка России. Но после отказа администрации Трампа предоставлять новое финансирование Украине Европе пришлось искать дополнительные ресурсы, чтобы не обременять еще больше своих налогоплательщиков.

Однако теперь, похоже, ситуация вокруг миллиардов Кремля обостряется и добавляет напряжения в отношения США и Европы.

Ранее шли горячие дебаты, стоит ли конфисковывать активы, но теперь вопрос в другом: если ЕС этого не сделает, это сделают США. Поэтому это уже не вопрос, будут ли активы конфискованы, а вопрос – кем. И это, по моему мнению, полностью меняет дискуссию,

– отметила научный сотрудник Европейского совета Агат Демаре.

Кто испытывает давление из-за российских активов?

С другой стороны, Москва тоже прибегла к давлению на европейцев из-за замороженных активов. Особой мишенью стала Бельгия.

Кремль называет возможную конфискацию его активов "враждебным актом" и угрожает Бельгии десятилетиями судебных исков, если она отдаст эти средства.

А бельгийский премьер-министр Барт де Вевер даже заявил, что Кремль угрожал ему лично.

Кто верит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва четко дала понять: если конфискация состоится, Бельгия и я лично будем чувствовать последствия вечно. Это кажется довольно долгим временем,

– отметил де Вевер в интервью изданию La Libre.

Поэтому премьер Бельгии подчеркнул, что делать все возможное, чтобы заблокировать использование российских активов, пока все страны ЕС не распределят связанные с этим риски.

Кто против использования российских активов?