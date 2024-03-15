Новое предложение от ЕС: Украине могут предоставить 27 миллиардов евро прибыли от российских активов

Лидеры ЕС должны сделать важный шаг, чтобы передать средства Украине. Есть вероятность, что мы получим 27 миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов.

Украине могут передать прибыль от активов оккупанта

ЕС готов высказать юридически надежное предложение, которое страны-члены рассмотрят, вероятно, до встречи премьер-министров в Брюсселе, 21 марта.

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На Западе заморозили около 300 миллиардов долларов, которые принадлежат российскому центральному банку и были в виде иностранной валюты, золота и облигаций. Где-то 70% из них (190 миллиардов евро) сейчас находятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Вероятно депозиты, которые сохранены в Европе, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов до конца 2027 года. Все будет зависеть от изменения глобальных процентных ставок.

Поэтому сейчас ожидается, что депозиты принесут от 2 до 3 миллиардов евро прибыли в этом году, в зависимости от потенциальных изменений процентных ставок. Эти деньги могут пойти в Украину.

Сейчас в ЕС не ждут соглашения по использованию этих денег, ведь еще нет соглашения об их конфискации. Деньги могут предоставить как на ВСУ, так и гуманитарные нужды – точно не известно.

Это означает, что они могут согласиться в принципе использовать доходы от прибыли, но потом провести дальнейшую дискуссию о том, куда эти деньги могут пойти в соответствии с конституцией для каждой страны-члена ЕС,

– сказал источник The Guardian.

Сейчас этот процесс набрал обороты и в ЕС ждут существенного сдвига в деле.