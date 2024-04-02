До 200 тысяч гривен пенсии: кто получает заоблачные выплаты в Украине

Ежемесячно некоторые категории украинцев могут получать пенсионные выплаты, превышающие средний размер пенсии большинства населения в 50 раз. Такая ситуация в Украине обусловлена правилами расчета выплат.

Кто получает заоблачные пенсии

Речь идет о бывших судьях, средняя пенсия которых начинается от 100 000 гривен, но и это не является для них пределом. Пенсионные выплаты отдельных лиц могут достигать до 200 000 гривен ежемесячно.

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В то время как пенсии обычных украинцев примерно в 50 раз меньше. Поэтому, минимальная пенсия в Украине с 1 апреля составляет 3 200 гривен, а средняя пенсия ориентировочно составляет 5 717 гривен.

С чем связана такая разница в выплатах

На назначение пенсий на общих условиях имеют право судьи в отставке, достигшие пенсионного возраста: 62 лет – мужчины, 60 лет – женщины.

Связана такая кардинальная разница в размере выплат с тем, что правила расчета пенсии для судей значительно отличаются от общих. Дело в том, что минимальная пенсия судьи в Украине составляет 50% их последнего заработка.

Максимальный размер пенсии может составлять лишь 90% их последнего заработка. Соответственно, максимальные выплаты могут получать те судьи, у которых за плечами не менее 40 лет стажа.

К этому же, у них есть возможность накапливать дополнительные 2% за каждый год работы после 20 лет стажа. То есть, если лицо отработало 30 лет в должности судьи, то оно будет получать 70% зарплаты при выходе на пенсию.

Если судья в отставке не достиг указанного возраста, то он получает ежемесячное пожизненное денежное содержание. Размер этого содержания ограничению не подлежит.