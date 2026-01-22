Судьба замороженных активов: в Бельгии объяснили, что будет со средствами России

Российские активы, находящиеся в Европе, будут оставаться замороженными. В таком состоянии они будут находиться до завершения полномасштабной войны в Украине.

Что будет с замороженными активами России?

Такое заявление сделал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время своего выступления на Украинском завтраке в Давосе.

Барт де Вевер премьер-министр Российские активы будут оставаться заблокированными до завершения войны, а решение по их дальнейшему использованию будут принимать уже после подписания мирного соглашения между Украиной и Россией.

Барт де Вевер отметил, что если бы решение зависело лично от него, то все деньги были бы направлены на помощь Украине. Кроме того, ему было бы "очень грустно видеть, как хоть одно евро вернется в Москву".

Бельгийский премьер подчеркнул важность соблюдать нормы международного права. Как он отметил, до завершения боевых действий в Украине, Европа будет предоставлять финансирование Киеву.

Я думаю, что прежде всего я хочу сказать, что Европа обязана финансировать Украину, и мы это сделали. Европа никогда не получит призов за то, как она принимает решения, но в конце концов есть результат – 90 миллиардов для финансирования Украины в этом и следующем году,

– сказал Барт де Вевер.

Ситуацию по замороженных активов он назвал "очень важным решение", потому что "нельзя просто взять чьи-то деньги". В частности из-за того, что Европа не ведет войну против Кремля.

Европа не воюет с Россией. Нельзя просто конфисковать деньги. Это акт войны. Не стоит это недооценивать, – заявил представитель правительства Бельгии.

Он напомнил, что такого не было никогда в истории. Иммобилизованные деньги, даже во время Второй мировой войны, никогда не конфисковывались. И это был бы первый случай в истории, когда такое произошло бы, и это имело бы серьезные последствия для Европы.

Барт де Вевер подчеркнул, что понятия "бесплатные деньги" не существует. И все, что на самом деле звучит просто, является очень сложным.

Премьер-министр добавил, что с этим решением должны согласиться все.

Финансирование Украины есть, и активы будут обездвижены до конца войны, а это означает, что, как всегда было в истории, когда будет мирное соглашение, активы будут на столе,

– объяснил политик.

Заметьте! Он также отметил, что лично позаботится о том, чтобы "каждая копейка этих денег была использована для возврата долга и восстановления Украины".

Напомним, что на саммите в Брюсселе страны Евросоюза согласовали Украине 90 миллиардов евро на следующие два года. Три страны – Чехия, Венгрия и Словакия – не будут участвовать в этом кредите.

Выплату средств планируют начать в начале второго квартала этого года. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Балаш Ужвари.

В то же время никаких дополнительных деталей представитель не предоставил.

Что еще следует знать о кредите для Украины?

Сейчас кредит для Украины предлагают разделить на две части. Первая – это 30 миллиардов – на бюджетную поддержку. То есть речь идет о реформах и модернизации страны.

А вторая – 60 миллиардов – на военную помощь. Средства будут использованы для закупки оборудования в Украине, ЕС и странах, где действуют правила единого рынка Европейского Союза.