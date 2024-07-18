Наличный ажиотаж: украинцы делают запас денег из-за перебоев со светом

По данным Национального банка Украины, в обращение было введено 36 миллиардов гривен. Наибольшую долю в наличном обращении составляют банкноты номиналом 500 гривен и монеты номиналом 10 копеек.

Сппрос на наличные

По состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обращении Украины находилось 800,9 миллиардов гривен. Это на 36,5 миллиарда гривен или на 4,8% больше, чем в начале года. Как объясняют в НБУ, перебои с энергоснабжением побуждают граждан хранить определенный запас наличных.

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Темпы роста наличности в обращении в этом году остаются невысокими и обусловлены преимущественно сезонными факторами. Традиционно, летом наблюдается повышенный спрос на наличные.

! Сейчас в наличном обращении находится 2,7 миллиарда банкнот на общую сумму 793,5 миллиарда гривен, а также 14,7 миллиарда монет на сумму 7,3 миллиарда гривен.

На одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 181 платежная разменная и оборотная монета: