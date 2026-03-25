Тревога в Европе: газовые резервы одной из стран упали до критического уровня

Газовые хранилища в Евросоюзе быстро пустеют, а высокие цены из-за войны в Иране заставляют европейцев нервничать. В Нидерландах уровень заполненности резервуаров уже достиг самого низкого показателя по меньшей мере за последнее десятилетие.

Сколько газа осталось у Нидерландов?

Во вторник уровень газа в нидерландских хранилищах опустился всего до 5,8% от общей емкости, пишет Reuters.

В то же время главная газовая компания Нидерландов Gasunie сообщила, что пока не может спрогнозировать, насколько быстро их удастся наполнить летом.

Причина газового дефицита кроется в войне на Ближнем Востоке и резком росте цен, который она спровоцировала. Все это создает неопределенность, смогут ли поставщики заполнить хранилища до необходимого уровня до ноября.

Текущие цены не дают оснований считать, что компании начнут вовремя закупать газ,

– говорят в Gasunie.

Дело в том, что из-за высоких цен компаниям просто экономически невыгодно закупать газ для дальнейшего хранения.

Однако Gasunie уверяет, что сейчас угрозы поставкам газа в Нидерландах нет. Ведь зима уже завершилась, а страна получает стабильно сжиженный природный газ.

Впрочем, правительство Нидерландов уже поручило государственной энергетической компании EBN вмешаться в ситуацию, если участники рынка не смогут обеспечить необходимый уровень запасов газа в стране.

Важно! По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности хранилищ в Нидерландах на сегодня является самым низким среди стран Евросоюза. Он значительно отстает от среднего показателя по ЕС, который составляет около 28%.

Какова ситуация с газом в Европе?

Из-за перебоев с поставками газа через Ормузский пролив в Брюсселе опасаются, что резкое наращивание закупок топлива к зиме может вызвать новый скачок цен, пишет Politico.

Проблема заключается в том,, что ЕС требует от стран сделать запасы газа на уровне 90% к началу зимы. Такое правило ввели после вторжения России в Украину в 2022 году.

Однако из-за более холодной, чем обычно, зимы этого года европейские резервы в марте сократились до менее чем 30%, что стало самым низким показателем за четыре года.

Поэтому на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен призвал страны ЕС начать заполнение хранилищ раньше перед следующей зимой. также

Кроме того, Брюссель рассматривает возможность снижения целевого уровня заполнения хранилищ до 80% вместо официальных 90%, чтобы не разгонять цены.

Что с ценами на газ в Европе?