В хранилищах – лишь 61 % газа: крупнейшая экономика ЕС отстает в подготовке к зиме

Германия рискует вновь столкнуться с энергетическим кризисом из-за нетипичного поведения трейдеров на рынке. Ситуация уже вызывает серьезную обеспокоенность в соседних странах и угрожает стабильности всей Европы,.

Почему ситуация с газом в Германии вызывает беспокойство

Крупнейшая экономика Европы начала отопительный сезон с самыми низкими запасами газа за всю историю наблюдений, пишет Reuters.

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 2 ноября немецкие газохранилища были заполнены на 61,05%;

тогда как, например, соседняя Польша заполнила свои газохранилища на 99% ;

; В целом средний уровень запасов в ЕС составил 74,56%.

Более того, Германия не достигла даже собственной цели по заполнению газохранилищ к началу ноября – около 70%.

Аналитик Raiffeisen Аарон Альбер предполагает, что к окончанию отопительного сезона запасы могут стать совсем мизерными.

Возможно, мы завершим зимний сезон с уровнем запасов около 20–25%, а не 30–40%,

– сказал Альбер.

Недостаточные запасы газа в Германии вызывают беспокойство в других европейских странах. Ведь на долю этой страны приходится более пятой части всех мощностей хранилищ Евросоюза, поэтому ее ситуация имеет значение и для энергетического рынка других государств.

Почему Германия не накопила газ

Главной причиной такого отставания Германии стали геополитика и чисто экономические факторы. Обострение конфликта в Иране и сокращение поставок сжиженного газа летом подняли цены настолько, что трейдерам стало выгоднее продавать ресурс сразу, а не хранить его на зиму.

В то же время правительство не стало активно вмешиваться в рынок. В сентябре Министерство экономики страны заявляло, что государственное вмешательство для увеличения запасов не требуется.

Обратите внимание! Аналитики тем временем отмечают, что ситуация напоминает энергетический кризис 2022 года. Тогда после прекращения поставок газа из России Берлину пришлось тратить десятки миллиардов евро на закупку топлива из других источников, чтобы защитить потребителей и промышленность от перебоев.

Напомним, Берлину уже пришлось официально отвергнуть обвинения Италии в том, что немцы якобы намеренно держат хранилища полупустыми ради удешевления приватизации своих газовых компаний. В Риме заявили, что Берлин слишком долго откладывал пополнение запасов, почему европейские страны вынуждены покупать топливо дороже.