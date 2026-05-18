Бензина хватит на месяцы, но есть нюанс: что будет с топливом в Украине

Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в интервью "РБК-Украина".

Эксперт считает, что сейчас в Украине ситуация по запасам топлива стабильная, поэтому в ближайшее время по этому поводу можно не волноваться.

По нашим оценкам, запасов дизтоплива в стране более чем на месяц, бензина – почти на два месяца. Поэтому проблем с наличием горючего нет.

Другое дело – цены. Дело в том, что на украинском рынке топлива наблюдаются колебания стоимости топлива.

Например, прошлой неделе цены сначала пошли вниз, а потом, наоборот, – подскочили. В понедельник, 18 мая, бензин снова несколько прибавил в цене, в среднем на гривну.

Сергей Куюн, впрочем, считает такие ценовые колебания на топливо вполне "рабочей ситуацией". Хотя и добавляет, что исключать новое подорожание нельзя, ведь все будет зависеть от ситуации в мире. Сейчас все следят, как будет разворачиваться конфликт в Иране.

Она (ситуация в Иране – 24 Канал), по-прежнему, абсолютно непредсказуема. Казалось, что приближается развязка, но сейчас снова звучат воинственные заявления Трампа. К чему это приведет – никто не знает,

– объяснил Куюн.

Важно! На днях президент Дональд Трамп в интервью BFMTV заявил, что он не знает, удастся ли в ближайшее время договориться с Ираном. Но посоветовал Тегерану все же заключить мирное соглашение с США, потому что иначе его "ждут очень тяжелые времена".

Какие цены на топливо 18 мая?

По состоянию на понедельник, 18 мая, дороже всего в Украине стоит дизель. В целом, по данным сайта "Минфин" средние цены на топливо в Украине сегодня достигли таких отметок:

бензин А-95 премиум – 78,77 гривны за литр;

бензин А-95 – 74,15 гривны за литр;

бензин А-92 – 67,96 гривны за литр;

дизтопливо – 87,38 гривны за литр;

автогаз – 47,49 гривны за литр.

К слову цены на топливо в Украине, по словам эксперта, зависят от стоимости на международных рынках и импорта. А мировой рынок, в свою очередь, ориентируется на ситуацию с нефтью.

Напомним, что после начала войны в Иране Ормузский пролив остается фактически заблокированным. Тогда как именно этот пролив обеспечивал до развертывания конфликта пятую часть мировых поставок нефти и газа. В итоге цены на нефть взлетели, и рынок достаточно лихорадит.

Хотя Сергей Куюн и уверен, что резкий рост цен на топливо в марте, после начала войны на Ближнем Востоке, был в значительной степени ажиотажным.

Заметьте! Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, однако, считает, что сложность в прогнозировании цен заключается не только в неопределенности вокруг войны в Иране, но и в особенностях украинского рынка топлива. По его словам, он фактически олигопольный, то есть "есть определенные признаки согласованных действий".

Какие меры принимает власть?

24 апреля Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим автозаправочным сетям с рекомендацией устанавливать и пересматривать цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в соответствии с экономически обоснованными показателями. Прежде всего речь идет об учете актуальной закупочной стоимости горючего и ситуации на рынке.

Впрочем, глава АМКУ Павел Кириленко во время пленарного заседания Верховной Рады 30 апреля заявил, что пока нет оснований говорить о злоупотреблении монопольным положением на топливном рынке. По его словам, доказательств сговора между сетями АЗС пока не зафиксировали, а колебания цен связаны прежде всего с кризисом на Ближнем Востоке.

В то же время украинцы еще могут воспользоваться программой частичного возврата средств за покупку топлива. До 31 мая 2026 года на АЗС доступен топливный кэшбек: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз. Компенсация начисляется автоматически для участников программы "Национальный кэшбек".