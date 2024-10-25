Зимой без света: Запорожская область готовится к худшему сценарию

Запорожская область готовится к вероятному ухудшению ситуации с электроснабжением зимой. При худшем сценарии возможны длительные или полные отключения света.

Почему Запорожская область может остаться без света

Этой зимой в Запорожье могут возникнуть перебои с централизованным электроснабжением водонапорных станций. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Федоров отметил, что генераторы в школах и больницах обеспечат электроснабжение для обучения и медицинской помощи.

Иван Федоров Председатель Запорожской ОГА Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но надо готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер.

Он также сообщил, что на крупных котельных Запорожья и области установят когенерационные установки, первые из которых планируют запустить уже в декабре.

Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина – огромная страна и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет,

– объяснил глава ОВА.

Федоров добавил, что западные партнеры профинансировали когенерационные установки, поэтому 15 ноября первые из них уже появятся в Запорожье. Ожидается, что подключение займет до месяца времени.