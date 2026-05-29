16-й блэкаут с начала войны: ЗАЭС снова потеряла внешнее питание

Временно оккупированная Запорожская АЭС в течение одного часа была без внешнего питания. Станцию перевели на генераторы, а причины случая неизвестны.

Что известно о новом блэкауте на Запорожской АЭС

Как отмечают в международном агентстве по атомной энергии, ночью с 28 на 29 мая оккупированная ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение. Из-за этого произошел блэкаут.

МАГАТЭ акцентирует, что такой случай уже 16-й с начала полномасштабной войны.

Уже в 16-й раз за время военного конфликта Запорожская АЭС ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение,

– отметил Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ.

В агентстве также добавили, что на время отключения заработали аварийные дизель-генераторы. Так удалось обеспечить электроэнергией главные системы безопасности.

Блэкаут продолжался час. После чего станцию переподключили на линию электропередачи. К слову, сейчас работает единственная линия – "Ферросплавная-1".

По словам Гросси, причины пока неизвестны. Но очередной блэкаут на ЗАЭС в который раз "подчеркивает, что ядерная безопасность остается уязвимой".

Сбой связи на Запорожской АЭС

Напомним, что накануне в МАГАТЭ сообщили, о самом длительном сбое в работе связи и интернета на ЗАЭС.

Оккупационное руководство станции отмечает, что 27 мая на объекте почти 12 часов не было стационарной телефонной связи и интернет-соединения.

Причины отключения не установили. Однако МАГАТЭ уверяет, что продолжит работу, чтобы выявить причину и не допустить повторения ситуации. Ведь агентство в течение многих часов не имело связи с командой экспертов, работающих на Запорожской АЭС. Для ядерной безопасности это "тревожное событие", как отметил Рафаэль Гросси.