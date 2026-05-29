Що відомо про новий блекаут на Запорізькій АЕС

Про те, чи відомі причини ситуації, йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Дивіться також Ядерний проєкт на мільярди: Росія збудує першу АЕС для найбільшого виробника урану

Як зазначають в міжнародному агентстві з атомної енергії, вночі з 28 на 29 травня окупована ЗАЕС втратила зовнішнє електропостачання. Через це стався блекаут.

МАГАТЕ акцентує, що такий випадок вже 16-й з початку повномасштабної війни.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Вже в 16-й раз за час військового конфлікту Запорізька АЕС уночі тимчасово втратила все зовнішнє електропостачання,

– зазначив Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ.

В агентстві також додали, що на час відключення запрацювали аварійні дизель-генератори. Так вдалося забезпечити електроенергією головні системи безпеки.

Блекаут тривав годину. Після чого станцію перепідключили на лінію електропередачі. До слова, зараз працює єдина лінія – "Феросплавна-1".

За словами Гроссі, причини поки невідомі. Але черговий блекаут на ЗАЕС вкотре "підкреслює, що ядерна безпека залишається вразливою".

Збій зв'язку на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що напередодні в МАГАТЕ повідомили, про найтриваліший збій в роботі зв'язку та інтернету на ЗАЕС.

Окупаційне керівництво станції зазначає, що 27 травня на об'єкті майже 12 годин не було стаціонарного телефонного зв'язку та інтернет-з'єднання.

Причини відключення не встановили. Однак МАГАТЕ запевняє, що продовжить роботу, аби виявити причину й не допустити повторення ситуації. Адже агентство протягом багатьох годин не мало зв'язку з командою експертів, які працюють на Запорізькій АЕС. Для ядерної безпеки це "тривожна подія", як зазначив Рафаель Гроссі.