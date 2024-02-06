Новые ограничения: власти хотят наложить определенные запреты на денежные переводы украинцев
Источник:Даниил Гетманцев
На денежные переводы украинцев могут наложить новые ограничения на время военного положения в стране. Соответствующие изменения готовят профильный комитет и НБУ.
Какие ограничения могут ввести
В НБУ предложили установить лимит суммы, которую можно будет переводить с одного банковского счета на другой. Также могут ограничить частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт.
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Таким образом в Украине продолжат бороться с мискодингом и теневыми финансовыми операциями. Новые ограничения будут действовать только во время военного положения, а разрабатывать их будет НБУ совместно с профильным подкомитетом парламента.
Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и тому подобное. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.
Причины такого решения
В НБУ сообщили, что во время проверки банков, были выявлены многочисленные нарушения, которые способствовали проведению многомиллиардных операций переводов с использованием электронных платежных средств. Для этого использовались терминалы.
Гетманцев отметил, что среди безналичных платежей есть отдельные схемы, через которые осуществляются запрещенные виды хозяйственной деятельности. Например:
- незаконная организация и проведение азартных игр;
- легализация средств, полученных преступным путем;
- мошеннические схемы с использованием фишинга;
- использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.