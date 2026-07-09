Топливный рынок получил новый удар: после решения России дизель резко подорожал

В США резко подорожал дизельное топливо после решения России запретить экспорт этого вида топлива. В среду фьючерсы подскочили до самого высокого уровня за последние четыре года.

Почему дизельное топливо резко подорожало

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) базовый контракт на дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы завершил торги ростом на 11,6% – до 154,71 доллара за баррель. Это самый высокий уровень за более чем месяц и самый большой однодневный рост с марта 2022 года, пишет Reuters.

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Такая резкая реакция цен на запрет Россией экспорта дизельного топлива еще больше усилила чрезвычайную напряженность на мировом рынке дизельного топлива.

В последнее время ситуация на этом рынке и так сложилась сложная из-за ряда факторов:

атаки украинских дронов на российские НПЗ;

сокращение добычи нефти в ОПЕК+;

перебои с поставками из-за войны в Иране.

Все это привело к сокращению производства дизельного топлива. В результате его мировые запасы упали до уровня ниже обычного.

Дизельное топливо – это тот продукт, за которым сейчас нужно следить всем. Рынок уже был напряженным еще до российского запрета, а теперь сложились очень, очень благоприятные условия для дальнейшего роста цен на средние дистилляты,

– пояснил энергетический советник Gulf Oil Том Клоза.

Почему цены на дизельное топливо будут расти

Аналитики прогнозируют, что российский запрет на экспорт дизельного топлива приведет к дальнейшему росту цен.

Хотя Соединенные Штаты не импортируют дизельное топливо из России, однако другие страны, зависимые от российских поставок, вероятно, будут искать альтернативы на Западе.

Экспорт дизельного топлива из США на прошлой неделе уже достиг рекордного для начала июля показателя в 1,7 миллиона баррелей в сутки. А дополнительный спрос со стороны других государств может поднять цены еще выше.

Аналитики прогнозируют, что оптовые цены на дизельное топливо могут вырасти более чем на 40 центов за галлон в ответ на российский запрет на экспорт.

Таким образом, мировой рынок дизельного топлива находится под давлением. Запрет России, а вслед за ним и обострение конфликта на Ближнем Востоке могут существенно сократить предложение, что в итоге грозит ростом цен на топливо.

Напомним, в среду, 8 июля, российское правительство объявило полный запрет на экспорт дизельного топлива и заявило о подготовке импорта нефтепродуктов в течение июля.