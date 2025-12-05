"Это была ошибка": будет ли Европа покупать российский газ после достижения мира

На этой неделе представители Европарламента предварительно согласовали решение о полном запрете импорта российского газа в ЕС с 2027 года. В то же время не всем странам это решение нравится и вызывает острые дискуссии.

Вернется ли ЕС к российскому газу?

Несмотря на недовольство отдельных стран, Евросоюз не вернется больше к российским энергоресурсам, даже когда война против Украины завершится. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, передает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Решение ЕС о запрете трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) России Йоргенсен назвал "точкой невозврата".

Даже когда наступит мир, мы больше не будем покупать российский газ. Наше соглашение будет оставаться в силе даже после заключения мира между Россией и Украиной,

– подчеркнул Йоргенсен.

Он вспомнил о росте цен на газ, которое больно ударило по экономике Европы после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Политик считает, что энергетическая зависимость ЕС от России была ошибкой, которую больше никогда не нужно повторять.

А следующим этапом, по словам еврокомиссара, должен быть запрет на российскую нефть. Сейчас уже готовится новый законопроект по этому вопросу, который представят в ближайшее время.

Стоит знать! Йоргенсен рассказал, что решение о запрете российского газа далось непросто. Политические переговоры были сложными. Поэтому документ приняли не единогласно, как санкции, а через торговую процедуру, то есть большинством голосов.

Кто планирует оспаривать решение ЕС?

В то же время не все страны ЕС поддерживают отказ от российских энергоносителей. Две страны уже планируют его оспаривать.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявил, что это решение ЕС якобы противоречит учредительным документам блока, пишет Reuters.

Принять и реализовать этот брюссельский приказ для Венгрии невозможно,

– подчеркнул министр.

Он сообщил, что Будапешт официально подаст судебный иск в Суд ЕС о запрете российского газа после окончательного утверждения решения.

Словакия также может судиться против этого решения. По словам словацкого премьер-министра Роберта Фицо, у Братиславы "достаточно правовых оснований, чтобы рассмотреть подачу иска".

Еврокомиссар Йоргенсен выразил сожаление из-за этой позиции стран.

Я не понимаю позиции этих стран. Мы должны стоять плечом к плечу против Путина и помогать нашим друзьям в Украине,

– подчеркнул Йоргенсен.

Стоит знать! Еврокомиссия готова поддержать страны блока, которые могут пострадать от перебоев поставок энергоносителей из-за запрета импорта из России.

Как будет действовать запрет на газ России?