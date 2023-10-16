3600 гривен в месяц от ООН: как и кто может зарегистрироваться

Организация объединенных наций поможет одной из областей Украины. Помощь будет составлять более 3 тысяч гривен в месяц для определенных категорий граждан.

Денежная помощь украинцам от ООН

С 16 октября проживающие в Сумской области украинцы могут получить денежную помощь от ООН. Регистрацию на получение выплат в размере 3600 гривен для пострадавших от боевых действий граждан открывает благотворительный фонд "Право на защиту".

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Зарегистрироваться на получение помощи могут семьи, имеющие месячный доход 5400 гривен на одного члена и еще не получавших пособия от международных организаций. В частности, речь идет об ВПЛ, пострадавших от войны жителях Сумской области, а также тех, кто вернулся на место жительства, когда прошли боевые действия.

Вместе с этим, граждане, желающие получать помощь от ООН, должны быть из следующих категорий:

взрослые, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет или заботятся о пожилых людях старше 55 лет;

родители от 55 лет с несовершеннолетними людьми;

семьи, которые занимаются людьми с особыми потребностями;

семьи, которые заботятся о сиротах.

Важно! Подать заявку на получение пособия можно в пунктах регистрации. Они будут работать по следующему графику:

– Путивль: 16 – 17 октября с 12 до 17 часов;

– Конотоп: 18 – 20 октября с 9 до 16 часов;

– Сула: 22 октября с 10 до 17 часов.

Каждому члену семьи нужно присутствовать лично. При подаче документов лицо представляет следующие документы: