3600 гривен в месяц от ООН: как и кто может зарегистрироваться
Источник:"Право на захист"
Организация объединенных наций поможет одной из областей Украины. Помощь будет составлять более 3 тысяч гривен в месяц для определенных категорий граждан.
Денежная помощь украинцам от ООН
С 16 октября проживающие в Сумской области украинцы могут получить денежную помощь от ООН. Регистрацию на получение выплат в размере 3600 гривен для пострадавших от боевых действий граждан открывает благотворительный фонд "Право на защиту".
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Зарегистрироваться на получение помощи могут семьи, имеющие месячный доход 5400 гривен на одного члена и еще не получавших пособия от международных организаций. В частности, речь идет об ВПЛ, пострадавших от войны жителях Сумской области, а также тех, кто вернулся на место жительства, когда прошли боевые действия.
Вместе с этим, граждане, желающие получать помощь от ООН, должны быть из следующих категорий:
- взрослые, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет или заботятся о пожилых людях старше 55 лет;
- родители от 55 лет с несовершеннолетними людьми;
- семьи, которые занимаются людьми с особыми потребностями;
- семьи, которые заботятся о сиротах.
Важно! Подать заявку на получение пособия можно в пунктах регистрации. Они будут работать по следующему графику:
– Путивль: 16 – 17 октября с 12 до 17 часов;
– Конотоп: 18 – 20 октября с 9 до 16 часов;
– Сула: 22 октября с 10 до 17 часов.
Каждому члену семьи нужно присутствовать лично. При подаче документов лицо представляет следующие документы:
- ИНН;
- документы, удостоверяющие личность;
- справка ВПЛ (при наличии);
- банковская карта главного заявителя;
- свидетельство о рождении детей;
- документ об опеке над ребенком;
- удостоверение или медсправка при наличии инвалидности или хронического заболевания.